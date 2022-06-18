شاهد .. مين هو الشخص اللي نفسك تتجوزيه ؟؟.. نسرين طافش تجيب بجرأة غير مبسوقة وتصدم الكل بأعترفات سرية لأول مرة !

انت الان تتابع خبر مين هو الشخص اللي نفسك تتجوزيه ؟؟.. نسرين طافش تجيب بجرأة غير مبسوقة وتصدم الكل بأعترفات سرية لأول مرة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/18 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة السورية، نسرين طافش، فاجأت جمهورها بالكشف عن مواصفات فتى أحلامها، مشيرةً إلى أن أهم شيء بالنسبة لها أن تكون لديه خلفية عن طريقة إعداد الطعام.

وكتبت نسرين عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، ردًا على أحد متابعيها، أن أهم شيء أن يكون محباً للطهي، وصاحب شخصية صادقة معها ولديه ثقة بالنفس وحنون، وأن يكون ذا قلب طيب ومحباً للحياة والعائلة والأطفال.

وتابعت الفنانة السورية أن فتى أحلامها لابد أن يكون محترماً لها ولشخصيتها، ويراعي ربنا فيها، من أجل استمرار الحياة بالشكل الصحيح.

يذكر أن نسرين طافش كانت قد أعلنت، نهاية عام 2020، أن زواجها سيكون بداية العام الجديد 2021، إلا أنها فاجأت الجميع بخبر فسخ خطوبتها.

وأطلقت الفنانة السورية، منذ فترة تصريحات إعلامية، كشفت من خلالها عن السبب وراء فسخ خطوبتها، مشيرةً إلى أن الشخص الذي ارتبطت به "شخص مُحترم"، إلا أنه لابُد أن يكون هناك التقاء روحي وفكري بينهما، وهذا لم تجده.. على حد وصفها.