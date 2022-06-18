شاهد .. عشقت أخت خطيبتي في السر وعاوز اخدها.. أعمل إيه ؟؟ مبروك عطية يصدم متصل برد مزلزل !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/18 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

خطبت فتاة ولما رحت عندهم اتعلقت باختها فماذا أفعل؟ هكذا سئل الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، من أحد متابعيه، ليجيب عطية عبر فيديو نشره على قناته الرسمية على يوتيوب مستنكرًا: وعلى أي أساس خطبتها؟...لو كنت خطبت أختها لتعلق قلبك بها.

وقال الدكتور مبروك عطية ناصحًا السائل أن يصلح قلبه وألا يكسر بخاطر خطيبته التي خطبها وهو مطمئن أنها في المستقبل أم ولده، ورفيقة دربه، وقال عطية للسائل إن كان مطمئنا إلى أنه سيصون تلك الخطيبة ويحفظ لها كرامتها فيكمل ويصرف النظر عن أختها، لكن إن كان مترددًا فلا يلعب بمستقبلها، وهي قد رضيت به خطيبًا، ونصح عطية البنات بالاحتشام أمام خطيب الأخت وألا تخدمه ولا تحاول لفت انتباهه، "إحنا في مجتمع تعبان ومريض..هو شايف الخطيبة واحدة قاعدة وشايفك بتفركي قدامه"، وأكد عطية على الخاطب أنه إذا كان مترددًا أن يترك البيت كله، فإن كان على يقين أنه يريد أن يكمل حياته مع خطيبته فيستغفر ويكمل معها "الجواز مشروع العمر مش رحلة ولا يومين بنقضيهم...دا بيت وسكن وميثاق غليظ".