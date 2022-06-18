أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل خرق الهدنة الإنسانية في 7 محافظات

قوى العدوان تواصل خرق الهدنة الإنسانية في 7 محافظاتارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 178 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 87 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر رصد ثلاثة خروقات لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات منها اثنين خروقات خلف تبة الدفاع وجنوب الضبيرة في جيزان، وخرق باستحداث تحصينات في التبة الخضراء بمريس محافظة الضالع.

وأشار المصدر إلى أنه تسجيل خرق بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الفاخر بمحافظة الضالع، ونتج عن ذلك إصابة المواطن مهيب محمد سلمان.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 62 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.

وأكد المصدر تسجيل 25 خرقاً بقصف صاروخي باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، جبهات الحدود.

وذكر المصدر أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد والبلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، في حين استهدف قصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في الطفيلي بمحافظة تعز، وفي حرض والمزرق بمحافظة حجة.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في المدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة، في حين استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع قوات الجيش واللجان في البتول بمنطقة جيزان وكذا مواقع الجيش واللجان بمنطقة نجران.