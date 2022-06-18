شاهد .. الفنانة هيفاء وهبي تشعل الأنترنت بوضعيات مثيرة ومفاتنها تتفجر بالفيزون الضيق !! (اتفرج صور)

انت الان تتابع خبر الفنانة هيفاء وهبي تشعل الأنترنت بوضعيات مثيرة ومفاتنها تتفجر بالفيزون الضيق !! (اتفرج صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/18 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي عبر حسابها في انستغرام،​ مجموعة صور جديدة لها، خطفت فيها انظار المتابعين بإطلالة رياضية جريئة.

وارتدت وهبي سروالاً ضيقاً رياضياً باللون الأسود، وكروب توب مكشوفة الظهر باللونين الأبيض والأسود، مع بلايزر باللون الأخضر الفاتح، ورفعت شعرها عن وجهها من الأمام، وتركته منسدلاً على كتفيها، وتزينت بمكياجا ناعما، وعلقت: "الطاقة الإيجابية فقط".

انهالت تعليقات الجمهور على اطلالة الفنانة اللبنانية، وتغزل البعض بجمالها وسحر اطلالتها معبرين عن اعجابهم بها بكلمات جميلة بينما انتقد البعض ظهورها الجريئ والوضعيات المثيرة التي جلست فيها وابراز مفاتنها بطريقة غير لائقة.

وكانت قد أثارت ​هيفاء وهبي​ اعجاب متابعيها، من خلال مقطع فيديو صغير نشرته عبر حسابها في انستغرام، قد يكون من كواليس تصوير كليب أغنيتها الجديدة "تيجي"، وظهرت فيه بإطلالة ساحرة وبرّاقة، حيث اعتمدت ظلال العيون الفضي البرّاق، وعقداً براقاً، وعبر المتابعون عن اعجابهم بها، ومنهم مصممة الأزياء الروسية ​يانينا يوليا​.

وكانت وهبي قد نشرت عبر خاصية "القصة"، في انستغرام، مقطع فيديو كانت التقطته على طريقة السيلفي في وقت سابق مع النجم العالمي ​جوني ديب​، وقدمت له التهاني على فوزه في قضية التشهير ضد طليقته الممثلة آمبر هيرد، وكتبت عليه :"مبروك صديقي جوني ديب".

وعلى صعيد آخر، انتهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي منذ ايام مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “قاعدة بتفرج”، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، كما عادت النجمة للسينما بفيلم “أشباح أوروبا” ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، وأروى جودة، أحمد الفيشاوي، وغيرهم، وكان من المقرر عرضه في سباق عيد الفطر الماضي، وتم تأجيل عرضه إثر خلافات شديدة بين هيفاء ومنتج الفيلم محمد محمد الوزيري، أدت لمنع إصدار تراخيص بعرضه تجاريا.