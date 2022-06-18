شاهد .. ليست سماح أنور.. ظهور زوجة ثالثة للفنان الراحل سمير صبري ومطالبتها بنصيبها من التركة يشعل الوسط الفني !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر ليست سماح أنور.. ظهور زوجة ثالثة للفنان الراحل سمير صبري ومطالبتها بنصيبها من التركة يشعل الوسط الفني !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/18 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

الكثير من الاستفسارات والأسئلة المثيرة للجدل حول الفنان الراحل سمير صبري ما زالت تطرح وكان آخرها وجود ورثة آخرون غير الورثة الشرعيون من أقاربه.

ورغم مرور عدة أسابيع على رحيل سمير صبري لكن التساؤلات حول حياته الشخصية وثروته ما زالت مثيرة للجدل ويرغب الجمهور في معرفة المزيد من التفاصيل عنها.

ولا يزال توزيع ميراث الفنان الراحل سمير صبري معلقاً، وذلك بسبب أزمة النسب وظهور زوجات له من داخل وخارج الوسط الفني.

أقارب سمير صبري ادعوا أنهم الورثة الشرعيون، مع بدء إجراءات استخراج إعلام الوارثة، وأنه ليس له ابنًا كونه لم يتزوج من الأساس.





ويتساءل الكثيرون حاليا أين ابن سمير صبري وأين زوجة سمير صبري ، بعدما أثيرت شكوك ومزاعم في ظل عدم ظهور ابن سمير صبري الذي يعيش في لندن، كما ذكر الراحل سمير صبري في أكثر من حوار تلفزيوني قبل وفاته، حيث لم يتواجد الابن مع ابيه لحظة مرضه، كما غاب عن وداعه في الجنازة والعزاء.





وثار لغط بعد الحديث عن زواج عرفي تم بين سمير صبري وسماح أنور وسط صمت كبير منها.

لكن يبدو أن الجدل لم يقتصر على سماح أنور حيث بدأ رواد مواقع التواصل يتحدثون عن زواج عرفي تم بين سمير صبري وآثار الحكيم، وأنها تطالب الآن بنصيبها من التركة.

هذه الشائعة التي انطلقت مؤخراً كانت قد أثيرت قبل سنوات عديدة، وخرجت آثار حينها نافية ما قيل مؤكدة أنها تربطها به علاقة صداقة قوية.





وفجّر الماكيير الشهير محمد عشوب مفاجأة كبيرة للغاية، وهي أن الفنان الراحل سمير صبري له ابن آخر من فنانة معروفة لم يعلن عنه من قبل، وطلب من والدته ذلك، وهو ما امتثلت له الفنانة الشهيرة.