أخبار اليمن : 2103 حالات إصابة مؤكدة بجدري القردة في 42 دولة

2103 حالات إصابة مؤكدة بجدري القردة في 42 دولة
بلغت حالات الإصابة المؤكدة بمرض جدري القردة حتى منتصف يونيو الجاري 2103 حالة في 42 دولة عضو عبر خمسة مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية (أقاليم الأمريكتين وإفريقيا وأوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط وغرب المحيط الهادئ).
وأشارت منظمة الصحة العالمية - في أخر تحديث لها حول تطورات انتشار مرض جدري القردة اليوم السبت - إلى أن تأكيد حالة واحدة من جدري القردة في بلد ما يعتبر تفشيا، موضحة أن الظهور غير المتوقع لجدري القردة في عدة مناطق في ظل الغياب الأولي للروابط الوبائية بالمناطق التي أبلغت تاريخيا عن وجود الجدري يشير إلى أنه ربما كان هناك حالات انتقال غير مكتشفة لبعض الوقت. وفق وكالة معا الفلسطينية.
ولفتت المنظمة إلى أنها تقيم المخاطر على المستوى العالمي على أنها معتدلة وذلك بالنظر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن العديد من حالات ومجموعات جدري القردة بشكل متزامن في العديد من البلدان في المناطق الجغرافية المتباينة على نطاق واسع لمنظمة الصحة العالمية ذلك تزامنا مع حقيقة أن معدل الوفيات ظل منخفضا.
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