شاهد .. المتحول الإماراتي ’’بدر الخلف‘‘ يصدم الخليجيين بأول ظهور له بعد أن أصبح في الشهر الثامن من حمله.. والكل مصدوم ! (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/18 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

نشر خبير التجميل الاماراتي ​بدر خلف​ صورة له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها وهو يرتدي فستاناً ويستعرض بطنه المنتفخ لأنه حسب كلامه حامل وأصبح في الشهر الثامن.

وقد عرف بدر خلف الشهرة على الرغم من ان المحتوى الذي يقدمه يتنافى مع الكثير من العادات والاخلاقيات في الوطن العربي ومع ذلك هناك العديد من المتابعين الذين يعتبرونه طريق بالقصص التي يؤلفها خصوصا في موضوع حمله الا ان عدد كبير من المتابعين يحرصون على مهاجمته لانه يعبر بحرية عن حبه للشباب.