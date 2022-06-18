شاهد .. أحلى من كل نجمات مصر.. أول ظهور علني لزوجة علي ربيع.. والجمهور مصدوم بشكل مناخيرها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أحلى من كل نجمات مصر.. أول ظهور علني لزوجة علي ربيع.. والجمهور مصدوم بشكل مناخيرها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/18 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

حققت صورة لزوجة النجم الكوميدي علي ربيع تداولاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة التي نشرت على "إنستجرام"، وجمعتعهما مع ابنتهما مليكة نالت غعجاب الكثيرين وعلق المتابعون، ربنا يديم عليكم الصحة والعافية ويحرسكم من العين، في حين قال أخرون:" مناخير علي ربيع وزوجته متشابهين الى حد كبير.

في المقابل علق أحد المتابعين قائلاً: "قمر يا روح قلبى ربنا يبعد عنكو العين".

يجدر الإشارة إلى أن فيلم علي ربيع الأخير "زومبي" قد حصدإيرادات بلغت 82,967 ألف جنيه ليلة الثلاثاء الماضي، ليصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 18مليوناً و330 ألف جنيه فى شباك التذاكر، منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائي.