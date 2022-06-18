أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار رعدية وغبار على مناطق يمنية

توقعات بهطول أمطار رعدية وغبار على مناطق يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول مزيد من الأمطار الرعدية على عدة محافظات، وطقساً شديد الحرارة على الصحارى والمناطق الساحلية، وغباراً واسع الانتشار بالصحارى وشرقي صنعاء وعمران خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الرعدية بعضها غزيرة في فترتي الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية خاصة على لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، حجة والمحويت ومناطق من غرب ذمار وصنعاء وعمران .

ومن المتوقع أيضاً أن تمتد الأمطار شرقاً باتجاه الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة، وقد تطال أجزاء متفرقة من الساحل الغربي والمناطق المرتفعة المقابلة له.

وأشار المركز إلى أن الطقس قد يكون شديد الحرارة نهاراً على صحارى المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وصعدة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38-44 درجة مئوية.

كما قد يكون الطقس حاراً ورطباً على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و39 درجة مئوية.

ولفت المركز إلى ارتفاع الموج واضطراب البحر بسبب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية في أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

ويحتمل وجود غبار واسع الانتشار على صحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وصعدة ويمتد إلى شرق محافظتي صنعاء وعمران.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في مجاري وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

ودعا إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى تجنباً لضربات الشمس.

كما حذر من ارتفاع الموج واضطراب البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية.

وحث كبار السن ومرضى الصدر على عدم التعرض المباشر للغبار حفاظاً على صحتهم.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في ريمة : 47.4 ملم، المعافر: 46.6 ملم، الكدن: 32.3، ملم إب : 19.1، بعدان: 3.6، تعز : 3.0 ، السدة : 2.0، الحديدة 2.0، صرفيت 0.7، عتق 0.3 ، الحزم 0.3 والمحويت0.2.

وقد هطلت أمطار رعدية تدفقت على إثرها السيول خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

