شاهد .. عشقت فريد الأطرش واجبرت رشدي اباظة على خيانة فاتن حمامة.. تزوجت 9 مرات والخامس كان محللاً .. لن تصدقوا من تكون ؟! (صورة)

انت الان تتابع خبر عشقت فريد الأطرش واجبرت رشدي اباظة على خيانة فاتن حمامة.. تزوجت 9 مرات والخامس كان محللاً .. لن تصدقوا من تكون ؟! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/18 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

أعتبر واحدة من أشهر سمراوات الشاشة العربية ..قدمت العديد من الأدوار البارزة في السينما، وتميزت بأدوار الفتاة الشريرة، وأصبحت رمزا للفتاة العابثة الارستقراطية المستهترة التي توقع الرجال في حبائلها بحثا عن المال، هي الفنانة الراحلة لولا صدقي.

ولدت لولا صدقي في 7 أكتوبر من عام 1923 لأم أيطالية وأب مصري وهو الكاتب والمؤلف المسرحي أمين صدقي، بدأت حياتها الفنية كراقصة في الكباريهات وكانت مجرد طريق للوصول للتمثيل وهو حلمها الأول، حيث التحقت بفرقة أمين توفيق المسرحية وذلك بمساعدة والدها.

تزوجت لولا 9 مرات وكان أول أزواجها محمد راغب، أشهر رسامي الأفيشات السينمائية في الأربعينيات، أما الزوج الثاني فكان شابا ثريا من عائلة عريقة، وسرعان ما انفصلا، بعدها تزوجت من المصور السينمائي الشهير جياني دالمانو، الذي أشهر إسلامه من أجل الزواج منها، ولم يستمر زواجهما سوى 6 أشهر وكان زوجها الرابع شاب ثري مولعا بها، ولكن دبت الخلافات بينهما لدرجة أنهما انفصلا 3 مرات.

وكان الزوج الخامس محللا للزوج الرابع، أما الزوج السادس فكان رساما فرنسيا، ولم يستمر زواجهما سوى عام، وانفصلا بسبب استدعائه للعودة لباريس وكان زوجها السابع شاب ايطالي، يشغل منصب مدير فندقي المقطم والمنتزه.

وتزوجت بعد انفصالهما من علي رضوان مدير إنتاج شركتها السينمائية وبعد انفصالهما تزوجت من رجل أعمال أرمني التقت به في لبنان وبعدها سافرا للعيش في روما، إلى أن توفيت في 8 مايو 2001، عن عمر ناهز 77 عاما.