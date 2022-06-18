شاهد .. لن تصدق من كان الزوج السري للنجمة نبيلة عبيد ! تزوجت به سرّاً لتسع سنوات دون علم أحد.. ستنصدم بعد أن تعرف من يكون ؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق من كان الزوج السري للنجمة نبيلة عبيد ! تزوجت به سرّاً لتسع سنوات دون علم أحد.. ستنصدم بعد أن تعرف من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/18 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

ما يعرفه الجميع أن الفنانة نبيلة عبيد في بداية مشوارها عقدت زواجاً رسمياً مع المخرج عاطف سالم وهو أمر يعله الجميع.

لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الفنانة المصرية الكبيرة تزوجت من سياسي مصري بارز في مكتب الرئيس "محمد حسني مبارك".



هذا واعترفت الفنانة الكبيرة في أحاديثها الصحافية بزواج سري آخر لم تعلن فيه عن اسم الزوج.

لكن الفنانة بعد ثورة يناير 2011 اعترفت أنها تزوجت من مستشار الرئيس السابق حسني مبارك، الدكتور أسامة الباز.

وأكدت الفنانة وقتها أن هذا الزواج استمر تسع سنوات، علماً بأن الباز سبق أن تزوج من أميمة تمام مذيعة التلفزيون المصري.