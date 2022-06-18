شاهد .. ما قاله عن النبي محمد صعق الكل ولا يُصدق.. صدمة بعد كشف الديانة الحقيقية للنجم فان دام والذي أخفاها عن الكل !

انت الان تتابع خبر ما قاله عن النبي محمد صعق الكل ولا يُصدق.. صدمة بعد كشف الديانة الحقيقية للنجم فان دام والذي أخفاها عن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/18 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

شارك النجم البلجيكي جون كلود فان دام في الموسم الرمضاني الماضي في برنامج المقالب الشهير الذي حمل اسم رامز موفي ستار.

وتقمص فان دام دور بطولة فلم أكشن حيث يتم استدعاء نجم وإقناعه بأنه سيشاركه في بطولة الفيلم، قبل أن يتفاجأ بوقوعه في الفخ.

بعد مشاركة فان دام أصبح حديث مواقع التواصل ومحل اهتمام الجمهور، خاصة بعد حديثه عن النبي محمد والإسلام.

وحينها فاجأ جان كلود فان دام، ملايين المشاهدين عندما تحدث عن شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أثناء استضافته في لقاء سابق على قناة MBC.

وقال فان دام “كان النبي محمد على قدر عال من الذكاء، كان يعلم ما هو جيد للمستقبل وللجسد، لذا انظروا إلى الطعام في الماضي، فستجدون كل شيء مفيدا”.

وأضاف “اقرأوا أكثر عن الموضوع ستجدون الكثير من الأشياء الجيدة عن المسلمين”.

فان دام يعتنق المسيحية الكاثوليكية وكانت لديه ميول انتحارية، وصرح بحسب موقع "very will mind" أنه لم يكن لديه أي أسباب للعيش، لم يكن متحمسا لأي شي.