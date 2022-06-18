شاهد .. ابنة نجم سعودي كبير عانت من مرض لمدة 20 عامًا.. وحينما ذهبت إلى طبيب أردني وكشف عليها كانت المفاجأة التي جعلتها تشفى خلال ساعتين !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر ابنة نجم سعودي كبير عانت من مرض لمدة 20 عامًا.. وحينما ذهبت إلى طبيب أردني وكشف عليها كانت المفاجأة التي جعلتها تشفى خلال ساعتين !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/18 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان فايز المالكي في مقطع فيديو، الاربعاء، عن معاناة ابنته مع المرض لمدة 20 عاما حتى تمكن الطبيب الأردني فراس الجحاوشة من علاجها.

ونشر مقطع فيديو قال فيه: " ابنتي كانت تعاني من المرض لمدة 20 عاما وتوجهنا إلى كثير من الأطباء حتى عالجها الدكتور فراس".

وتابع: " خلال ساعتين أعطاها إبرة وعالجها".

وقال الطبيب فراس : " أن المريضة كانت تعاني من مرض نادر عبارة عن التهاب وتهيج بالعقدة العصبية في الفقرة الأولى والثالثة أسفل الظهر وتم إجراء حقن للعقدة العصبية".