شاهد .. مهنة الدكتورة المصرية هبة قطب قبل الشهرة ستصدمكم والمفاجأة في هوية زوجها المخفية عن الإعلام !!

انت الان تتابع خبر مهنة الدكتورة المصرية هبة قطب قبل الشهرة ستصدمكم والمفاجأة في هوية زوجها المخفية عن الإعلام !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/18 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الدكتورة هبة قطب أستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة، واستشاري العلاقات الزوجية، إنها حصلت على جائزة أفضل مطربة في عام 1990، عندما كانت طالبة بالجامعة.

وأضافت «هبة قطب»، خلال حوارها ببرنامج «بوضوح»، المذاع على فضائية «الحياة»، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، أنها تعلمت الغناء على أيدي أعظم الفنانين، وعلى رأسهم الراحل أحمد الحفناوي,

وأكدت الدكتورة هبة قطب أنها كانت تذهب إلى معهد الموسيقى العربية؛ لتتعلم أصول الغناء.

وهبة قطب من مواليد 19 سبتمبر 1967، طبيبة وأستاذة مساعد بكلية الطب جامعة القاهرة، وحصلت على الدكتوراة من فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتبلغ الدكتورة هبة قطب، من العمر 54 عاما، وهي متزوجة من الدكتور هشام علي حسن، أستاذ جراحة العيون بالقصر العيني، ولديهم ثلاث بنات هن دينا، وراندة، ولبنى، درسن في الجامعة والمدارس الثانوية بكندا.