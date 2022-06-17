أخبار اليمن : استشهاد طفل وإصابة امرأتين بقصف سعودي على صعدة

استشهاد طفل وإصابة امرأتين بقصف سعودي على صعدةاستشهد طفل وأصيبت امرأتان اليوم بقصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي قصف منطقة الرقو في مديرية منبه بقذائف المدفعية، ما أدى إلى استشهاد طفل يبلغ 10 أشهر، وإصابة امرأتين بجروح متفرقة.

وأدان المصدر الجريمة البشعة وتعمد العدو السعودي استهداف المدنيين.. مؤكداً أن هذه الجرائم الوحشية تكشف نوايا تحالف العدوان واستخفافه بالهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة.