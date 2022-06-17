شاهد .. أتتذكرون مشهورة السناب السعودية ’’هند القحطاني‘‘ ؟؟ هذا ما حدث لها و صدم كل السعوديين ! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون مشهورة السناب السعودية ’’هند القحطاني‘‘ ؟؟ هذا ما حدث لها و صدم كل السعوديين ! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني ، مقاطع فيديو كشفت خلالها عن معاناتها ومرورها بأزمة صحية بعد إجرائها عملية تجميل.



وأظهر مقطع فيديو تعرضها لإصابة في الوجة وخاصة ناحية الأنف والفم . وعلقت القحطاني على الفيديو قائلة :" حواجبي والشعر اللي زرعته بالجبهة كله طاح ما عاد منه شيء".



وقالت خلال الفيديو :"ما قدرت أنام.. أخذت مسكنات ولا في فايدة.. تخيلوا وجهي يوجعني خصوصا الجزء الأيمن.. وحنجرتي خاصة الجهة اليمنى.. وصداع وحرقان في أنفي.. "، ووصفت عملية التجميل التي أجرتها ب" متعبة".



كما ظهرت خلال فيديو آخر وهي منومة داخل مستشفى، وقالت :" : " ياريتني متزوجة رجل طيب حنون... شدة الألم فتحت لي جروحي.. حسيت أني وحيدة".



وأشارت إلى أنها فقدت حاسة التذوق والشم كما أنها لم تستطيع أن تنام على الرغم من أخذها حبوب منومة، وذلك بسبب شدة الألم الذي تشعر به.