شاهد .. أحفاد الزعيم المصري عادل إمام يدخلون في نوبة بكاء شديدة ..وعصام إمام يخرج عن صمته ويكشف ما حدث !!

انت الان تتابع خبر أحفاد الزعيم المصري عادل إمام يدخلون في نوبة بكاء شديدة ..وعصام إمام يخرج عن صمته ويكشف ما حدث !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

خرج المنتج المصري ​عصام إمام​ عن صمته بعد انتشار شائعات بشكل كبير تفيد بتدهور حالة الممثل المصري ​عادل إمام​، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وقال عصام إمام شقيق الممثل المصري، أن هذه الشائعات تشكل إزعاجا كبيرا لأسرته والتي عبرت عن غضبها من استمرار إطلاق الشائعات على صحته، نافيا أنه تم نقله إلى المستشفى مشيرا إلى إن جميع هذه الأخبار ليست حقيقية



وأضاف: "احنا زهقنا وبقالنا فترة طويلة على كدة، ومش عارف ايه الغرض منها، والزعيم بصحة جيدة وتمام التمام"، وتابع عصام إمام قائلا أن أحفاد عادل إمام دخلوا في نوبة بكاء وجلسوا بجانبه بعد قرائتهم لاحدى شائعات وفاته.