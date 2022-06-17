شاهد .. متصلة : انا متجوزة عرفي وجوزي مش بيجى ليا الا عشان يعاشرني.. أعمل إيه ؟ مبروك عطية يرد بشكل صادم ومزلزل !!

انت الان تتابع خبر متصلة : انا متجوزة عرفي وجوزي مش بيجى ليا الا عشان يعاشرني.. أعمل إيه ؟ مبروك عطية يرد بشكل صادم ومزلزل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

عرض الدكتور مبروك عطية سؤالا ورده من إحدى المتصلات قالت فيه إنها تزوجت من شيخ سلفي زواج عرفي وأنه اتفق معها على الزواج منها بغرض المتعة في الفراش بمقابل مالي.

وقالت المتصلة أنها لم تعد تقبل بهذا الوضع فما الحلـ فرد عليها: ألطم أنا يعني.. مدام إنتي اتنيلتي على عينك ووافقتي على شروطه يبقى مالكيش أي حق تاني عليه.

وقال عن الزواج صحيح، بالرغم من أن كثيراً من العلماء يحرمه ويسمونه زواج مسيار، لكنه برأيه حلال وأفضل من الوقوع في الحرام.