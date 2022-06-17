شاهد .. ما فعلته أحلام على خشبة المسرح بدون خجل صدم الكل والجمهور يعلق.. ما توقعناها منك ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر ما فعلته أحلام على خشبة المسرح بدون خجل صدم الكل والجمهور يعلق.. ما توقعناها منك ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

هاجم رواد مواقع التواصل، الفنانة أحلام بعد قيامها بتصرف مفاجئ أثناء حضورها مؤخراً حفل جائزة الموركس دور الفنية في دبي.

وظهرت أحلام في فيديو متداول وهي تنفعل على إحدي المعجبين خلال تواجدها في الحفل، حيث أراد بعض المعجبين التقاط صورة تذكارية معها، لكنها انفعلت قائلة: "بعدوا الشباب عني حيث أنصدم الجمهور من ردة فعلها وكانت أحد التعليقات : ما توقعناها منك .

حضرت أحلام الحفل أثناء استلام جائزتها برفقة زوجها والتقطا سويا مجموعة صور تذكارية، كما كان لها لقاء حار وغناق جمعها بالمطربة بلقيس.

كما وجهت رسالة لجمهورها في مقطع فيديو آخر قائلة: "بحبكم .. كل عام وأنتم بخير".

وأعلنت "الموركس دور" فوز أحلام بجائزة أفضل نجمة غنائية وأفضل ألبوم غنائي للعام عن أغنية "حزين"