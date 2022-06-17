أخبار اليمن : مغادرة 276 مسافراً في الرحلة التاسعة من مطار صنعاء

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مغادرة 276 مسافراً في الرحلة التاسعة من مطار صنعاء

غادرت مطار صنعاء الدولي اليوم الرحلة التجارية المدنية التاسعة إلى مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 276 راكباً. مغادرة 276 مسافراً في الرحلة التاسعة من مطار صنعاءغادرت مطار صنعاء الدولي اليوم الرحلة التجارية المدنية التاسعة إلى مطار الملكة علياء الأردني وعلى متنها 276 راكباً. وجدد المسافرون مطالبتهم للأمم المتحدة راعية الهدنة الانسانية بالضغط على تحالف العدوان بمضاعفة الرحلات التجارية وجدولتها بشكل منتظم في رحلات اليمنية. وأكدوا أهمية تسيير رحلات من مطار صنعاء الدولي إلى القاهرة حسب ما تضمنته الهدنة الانسانية التي لم يُنفذ منها سوى رحلة واحدة فقط. وأشاروا الجهوزية الفنية والمهنية بمطار صنعاء الدولي وتعامل كوادره المهني مع المسافرين.

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