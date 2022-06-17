شاهد .. بموافقة الزوجة.. عشيق يعاشر أم وابنتها معاشرة الأزواج ويرسل الفيديو لطليقها في واقعة هزت مصر (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر بموافقة الزوجة.. عشيق يعاشر أم وابنتها معاشرة الأزواج ويرسل الفيديو لطليقها في واقعة هزت مصر (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، أمس الخميس، تجديد حبس سيدة وعشيقها 15 يومًا بتهمة هتك عرض طفلي الأخيرة.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من "ع. م" يفيد بإرسال طليقةه "ص. ح" 35 سنة، فيديو حال قيام عشيقها بالتعدي جنسيًا على طفليه "محمود. ع" 10 سنوات، و"ندى. ع" 6 سنوات ونشرها في المنطقة محل سكنه للانتقام منه بالإضافة لممارستهما الرذيلة أمام طفليه، على الفور انتقلت قوة أمنية وألقت القبض عليهما.

واعترفت المتهمة في التحقيقات أنها ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، وأنه انتقل للسكن معها في شقتها بـ15 مايو، وأنهما اعتادا ممارسة العلاقة الحميمة أمام طفليها.



وأضافت المتهمة أنها خططت للانتقام من طليقها لوجود خلافات بينهما بخصوص النفقة وأجرة السكن والرؤية، فسهلت لعشيقها هتك عرض طفليها والتحرش بهما، وصورت فيديو بالواقعة وأرسلتها لطليقها ونشرتها في منطقة سكنه للانتقام منه وإذلاله.

ودلت التحريات على صحة الواقعة، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي بشأن الطفلين المجني عليهما.