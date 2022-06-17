شاهد .. محمد رمضان يظهر في منزل الزعيم عادل إمام.. لن تصدقوا كيف تم استقباله !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر محمد رمضان يظهر في منزل الزعيم عادل إمام.. لن تصدقوا كيف تم استقباله !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير على السوشال ميديا، نشر مقطع خبر قديم بخصوص زيارة محمد رمضان لمنزل الزعيم عادل إمام.

وكانت هالة رامي إمام، حفيدة الزعيم عادل إمام، نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يجمعها مع الفنان محمد رمضان عبر صفحتها الشخصية على «انستقرام».

وظهرت هالة في الفيديو وأشقاؤها مع محمد رمضان وهو يغني مقطعاً من أغنيته «بام» ويُقبّل رأسها.

وبذلك تكون هالة قد نفت جميع الشائعات التي تحدثت عن «الخِصام» بين الزعيم ورمضان في الفترة الأخيرة، بعد رفض الأوّل العمل معه في مجالات الدراما والسينما.

وتفاعل المتابعون مع هذا الفيديو متسائلين عن أسباب هذه الزيارة وعن إمكان وجود عمل يجمع الزعيم عادل إمام ومحمد رمضان، لكن أفاد البعض بأن رمضان كان موجوداً في منزله للاطمئنان على صحة عادل إمام.

وكان محمد رمضان كشف خلال لقاء سابق في برنامج "مساء dmc"، أن عادل إمام أحرجه مرتين دون معرفة السبب، فجاءت المرة الأولى عندما رفض مشاركته في فيلم "حسن ومرقص"، رغم أن النجم عمر الشريف هو من رشحه لهذا الدور، وبعد رفض الزعيم عرض عليه الراحل عمر الشريف وقتها دوراً أقل مساحة ولكن المفاجأة أن عادل إمام رفض وجوده في الفيلم من الأساس.

كما أضاف محمد رمضان أن عادل إمام أحرجه للمرة الثانية، عندما رفض ظهوره في مسلسل "عوالم خفية" عندما طلب مشاركته في العمل من ابنه الفنان محمد عادل إمام.

وأكد محمد رمضان إنه لا يعلم سر رفض عادل إمام له، ولكن له الشرف أن يعمل معه، فأن يرغب أن يطل ولو في مشهد واحد في أي عمل له، لأن الظهور مع الزعيم شرف كبير لأي فنان.

يذكر أن أخر أعمال الزعيم عادل إمام، “مسلسل فلانتينو” الذي خاض به الموسم الرمضاني 2020، والذي يشارك في بطولته مجموعه كبيرة من نجوم الدراما المصرية ومن بينهم دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين ومحمد كيلاني وهدى المفتي.