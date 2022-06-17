تحالف العدوان يفرج عن سفينة بنزين ويحتجز أخرى
قالت شركة النفط اليمنية اليوم، إن تحالف العدوان بقيادة أمريكا أفرج عن سفينة بنزين واحتجز سفينة بنزين جديدة.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف بالتزامن مع إفراجه عن سفينة البنزين "فويس أنرجي" احتجز سفينة "عهود" التي تحمل 30 ألفاً و929 طناً من البنزين، في خرق جديد للهدنة الأممية المعلن عنها.
وأشار إلى أن تحالف العدوان اقتاد السفينة قسراً إلى قبالة سواحل جيزان رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : تحالف العدوان يفرج عن سفينة بنزين ويحتجز أخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.