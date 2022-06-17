أخبار اليمن : تحالف العدوان يفرج عن سفينة بنزين ويحتجز أخرى

تحالف العدوان يفرج عن سفينة بنزين ويحتجز أخرىقالت شركة النفط اليمنية اليوم، إن تحالف العدوان بقيادة أمريكا أفرج عن سفينة بنزين واحتجز سفينة بنزين جديدة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف بالتزامن مع إفراجه عن سفينة البنزين "فويس أنرجي" احتجز سفينة "عهود" التي تحمل 30 ألفاً و929 طناً من البنزين، في خرق جديد للهدنة الأممية المعلن عنها.

وأشار إلى أن تحالف العدوان اقتاد السفينة قسراً إلى قبالة سواحل جيزان رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.