شاهد .. الـ DNA يدخل معركة ’’أبناء سمير صبري‘‘ بعد الكشف عن نجله الحقيقي .. ما حدث أحزن المصريين !!

انت الان تتابع خبر الـ DNA يدخل معركة ’’أبناء سمير صبري‘‘ بعد الكشف عن نجله الحقيقي .. ما حدث أحزن المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

أعرب أحد أقارب الفنان المصري سمير صبري عن استنكاره لتصريحات الماكيير محمد عشوب، بشأن إنجاب النجم الراحل لابن من فنانة شهيرة.

وقال أيمن صبري، أحد أقارب الفنان الراحل بحسب صحيفة "الوطن" المصرية، إن على مروّج هذا الأمر أن يكون لديه أدلة وبراهين، مبدياً في المقابل عدم امتعاضه من وجود ابن آخر للفنان الراحل.

وأشار إلى أنه في حال ظهور نجل الفنان الراحل بحسب ما روج إليه "عشوب"، سيجري له تحليل الحمض النووي: "هنعمل له تحليل DNA للوقوف على حقيقة الأمر".

تصريحات نارية

وكان الماكيير المصري محمد عشوب، قد كشف قبل أيام تفاصيل جديدة بشأن الفنان المصري الراحل سمير صبري، وحقيقة إنجابه.

وأشار محمد عشوب، في تصريحات صحفية، إلى أنه كان على علاقة وثيقة بالفنان الراحل بحكم تجاور مقري شركتيهما الخاصة بهما جنبًا إلى جنب.

وذكر "عشوب" أن آخر لقاء جمع بينه وبين "صبري" كان قبل وفاة الأخير بأسبوع، حينها طلب النجم الراحل منه البحث عن مشتر لمكتبته بجميع محتوياتها.

وغيّر "عشوب" دفة حديثه إلى زواج الفنان الراحل في لندن، فأوضح أنه عقب توقف برنامج "النادي الدولي" الذي قدمه "صبري" قبل عقود، توجه معه إلى العاصمة البريطانية لإنتاج مسلسل "خنجر في ظهر الحب"، وخلال تلك الفترة تزوج من سيدة إنجليزية وأنجب ابنه الأول الذي يعمل طبيبًا في الوقت الراهن.

في المقابل، أشار "عشوب" خلال تصريحاته، إلى أن النجم الراحل تزوج من فنانة معروفة وأنجب منها ابنًا آخر عمره حاليًا 17 عامًا، زاعمًا أن الصغير "صورة طبق الأصل من والده".

وقال "عشوب"، إن "صبري" وزوجته اتفقا على عدم الإعلان عن هذا الأمر حتى بعد انفصالهما: "علاقته بابنه الثاني كانت جيدة جيدًا".

وأكد "عشوب" صحة روايته، بالإشارة إلى أنه اتفرج الابن الثاني لـ"صبري" في منزله، موضحا أن هذا الصغير سيكون له نصيب من ميراث الفنان الراحل.

ومنذ وفاة الفنان سمير صبري، تحدث كثيرون عمن ستؤول إليه تركة النجم الراحل، في ظل غياب ابنه.

وفي هذا الصدد، فجّر خبير المكياج المصري محمد عشوب مفاجأة حول وجود ابنين لسمير صبري.

وأشار إلى أن الراحل كان لديه ولد من امرأة إنجليزية، وآخر من فنانة الجميع يعرفها بالوسط الفني، مؤكدًا أن الراحل طلب منها ألا تكشف عن هذا الأمر إلا بعد وفاته.

وكتب محمد عشوب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "مع احترامي للأستاذ طارق الشناوي، أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأن بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريماً معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار".

وأضاف: "وعندما تحدث سمير صبري مع صديقه الأستاذ محمود سعد في برنامجه (باب الخلق) شرح له بالتفاصيل كيف تزوّج، وكيف أنجب، ولم يكن كلامه شطحاً يا أستاذ طارق، وللمرحوم سمير ابن آخر من نجمة صديقتنا، وهو كوبي (نسخة) من أبيه سمير صبري".

وتابع: "واعترفت نجمتنا (الفنانة) بأنه ابنه ومُسجل باسمه، وطلب منها ألا تعلن ذلك الآن إلا بعد وفاته، وأيضاً ليس شطحاً يا أستاذ طارق، وأقول للجميع يا ليت لا نفتي في أشياء لا يعلمها إلا أصحابها والله عز وجل، رحم الله سمير صبري وأنزل الصبر على قلوب أبنائه وزوجاته، وإن لله وإنا إليه راجعون".

وكان الناقد المصري طارق الشناوي قد قال لـ"العين الإخبارية" إنه كان يعرف جيدا أن الحديث في هذا الموضوع سيحدث ضجة، ولكنه كان واثقاً من الموضوع، خاصة أن سمير صبري كان متديناً جداً، ولا يمكن أن يكون له ابن ويحرمه من الميراث الشرعي.

وبسؤال طارق الشناوي عن السبب الذي دفع سمير صبري لترويج فكرة أن لديه ابن قال: "كذبة بيضاء، وبالمناسبة لا أراها كذبة كبيرة، عادي جداً أنه يحلم يكون أب، لكن علاقة الصداقة جمعت بيني وبينه لمدة 30 عاماً، ولم يحدث مرة واحدة أن تكلم عن ابنه الغائب