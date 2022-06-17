شاهد .. بنتي عمرها سنتين وتمارس العادة السرية ومش عارفة كيف أخليها توقف.. هكذا كان رد هبة قطب الصادم !!

انت الان تتابع خبر بنتي عمرها سنتين وتمارس العادة السرية ومش عارفة كيف أخليها توقف.. هكذا كان رد هبة قطب الصادم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

تلقت الدكتورة هبه قطب استشاري العلاقات الزوجية والأسرية شكوى غريبة خلال لقائها ببرنامج بوضوح, مع الاعلامي عمرو الليثي، والذي يذاع على شبكة قنوات الحياة المصرية.

وقال مواطن يدعي محمد أن ابنته البالغة عامين من العمر تمارس العادة السرية، وأنه يريد حلا لتلك المشكلة الغريبة.

وردت الدكتورة “هبه قطب” على هذه الشكوى قائلة: أنه يوجد من يمارس العادة السرية وهو في عمر أصغر من ذلك، مشيرة للاب إلى أنه يجب ان يتوجه بابنته إلى طبيب الأطفال الخاص بها وذلك لاستبعاد الاسباب العضوية.