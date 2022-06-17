شاهد .. ببنطال جينز.. الإعلامية علا الفارس تطل بشكل صارخ من شهر العسل برفقة زوجها ! (صورة صادمة)

انت الان تتابع خبر ببنطال جينز.. الإعلامية علا الفارس تطل بشكل صارخ من شهر العسل برفقة زوجها ! (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمذيعة قناة الجزيرة الإعلامية الأردنية علا الفارس شاركتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستقرام.

وظهرت من شهرالعسل في سويسرا حيث كانت تتزلج هناك وقد نشرت الصورة وعلقت عليها بـ (الزلاجات ليست مجرد قطع من الخشب والفولاذ والألياف الزجاجية

. إنها أدوات للهروب ، ووسيلة للتعبير الشخصي ، وطريقة لتحدي المخاوف ، ودفع الحدود ومشاركة التجارب المذهلة مع أصدقائ.)، وأثارت علا أعجاب الجمهور بإطلالتها حيث أرتدت بنطال جنز أبيض