شاهد .. طلبوا من زيدان رأيه الصريح في النجم المصري محمد صلاح.. لكن ما قاله صدم كل الوسط الكروي !!

انت الان تتابع خبر طلبوا من زيدان رأيه الصريح في النجم المصري محمد صلاح.. لكن ما قاله صدم كل الوسط الكروي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

اشاد مدرب ريال مدريد الإسباني السابق الجزائري الاصل زين الدين زيدان بالجناح المصري لليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد تألقه بشكل لافت مع الفريق الانجليزي.

وقال زيدان في معرض رده على سؤال حول رأيه في النجم المصري بأن صلاح لاعب رائع جداً وهذا ظهر بشكل واضح خلال فترته مع روما وها هو الآن يكرر نفس مستواه بليفربول حسب وصفه.

وتابع زيدان:"هو لاعب مهم جدا ويتحسن باستمرار ولازال في سن صغير ويمكنه تقديم المزيد، نعم أقدره كثيرا ومعجب قدراته".