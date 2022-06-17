شاهد .. مراتي زهقت من المعاشرة الزوجية وأنا عاوز كل يوم أعمل إيه ؟؟.. رد غير متوقع من هبة قطب صدم كل المصريين !

انت الان تتابع خبر مراتي زهقت من المعاشرة الزوجية وأنا عاوز كل يوم أعمل إيه ؟؟.. رد غير متوقع من هبة قطب صدم كل المصريين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

اعتادت الدكتورة هبة قطب، خبيرة العلاقات الزوجية، على إثارة الجدل في الأوساط الإعلامية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تصريحاتها الجريئة والغريبة في نفس الوقت.

وفي احدى المرات ردت الدكتورة هبة قطب، على سؤال متصل يشكو فيه من افراطه في العلاقة الحميمة وزهق زوجته منها.

وقالت هبة قطب :"البنات في مجتمعنا مش بيكونوا عارفين معلومات عن العلاقة الحميمية وبتكون منتظرة إن زوجها يفهمها".

ووجهت نصيحة للمتصل قالت فيها:"أطلب من زوجتك التجاوب وعرفها يعني إيه تجاوب لتمتعها وتمتعك".