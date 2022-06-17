شاهد .. أولاد نوال الزغبي يتركونها ويتخلون عنها ويغادرون البلاد نهائياً لهذا السبب الصادم والغير متوقع !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر أولاد نوال الزغبي يتركونها ويتخلون عنها ويغادرون البلاد نهائياً لهذا السبب الصادم والغير متوقع !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

انتشرت عبر وسائل اعلام مختصة بالشأن الفني، أنباء تفيد بأن أولاد الفنانة نوال الزغبي سيغادرون لبنان للعيش مع والدهم، في كندا ومغادرة لبنان، الأمر الذي دفع المتابعون إلى التكهن بأنهم سيتخلون عن والدتهم.

وقال طليق الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وهو مدير أعمالها السابق إيلي ديب، أنّ أولادهما الشباب قد قرّرا التّخلي عن العيش في لبنان نهائيًا، خصوصًا أنّ لديهم الجنسية الكندية.

هذا الأمر سيؤدّي حتمًا إلى تخلّيهما عن والدتهما، وهي التي أكدت أنّها لا تستطيع العيش إلّا في لبنان.

وتحدّثت نوال الزغبي للمرة الأولى عن خلافاتها الكبيرة وشقيقتها بولا، حيث أنّها لم تتحدّث معها منذ 17 سنة.

وردّت النجمة الذهبية على سؤالٍ وجّه لها خلال تواجدها في برنامج ”كاربول كاريوكي“ حول علاقتها الجيدة مع جميع أشقائها فيما عدا شقيقتها بولا، قائلةً إن الأخيرة متزوجة من شقيق طليقها ”إيلي ديب“، مؤكدةً أنها لم ترها منذ حدث الانفصال أي منذ 17 عاماً.

وأوضحت أنها تتمنى لشقيقتها السعادة والتوفيق في حياتها، مهما كانت القطيعة بينهما، متمنيةً أن يحفظ الله لها عائلتها.