شاهد .. مين من الممثلات استمتعت بتقبيلها أكثر؟؟ .. سمير صبري يصدم الكل بإجابته .. لن تصدقوا من تكون ؟

انت الان تتابع خبر مين من الممثلات استمتعت بتقبيلها أكثر؟؟ .. سمير صبري يصدم الكل بإجابته .. لن تصدقوا من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

حل الفنان الراحل سمير صبري في وقت سابق ضيفاً على برنامج (فحص شامل)، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب.

تحدث صبري عن القبلات في السينما وقال إنه قام بتقبيل العديد من الفنانات في الأفلام، وكان ينظر للقبلات على أنها فنية بحتة، ويحترم كل فنانة صديقة عمل معها، ورداً على سؤال شلهوب عن الممثلة التي استمتع بقبلاتها أكثر، اعترف بأنها الممثلة ميرفت أمين.

وأكد الفنان سمير صبري أنه قبّل جميع الفنانات اللائي عمل معهن، مشيرا إلى أن القبلة السينمائية، قبلة فنية ليست كالحقيقية.

وتوفي الفنان القدير سمير صبري في 20 من مايو آيار الماضي بعد معاناة مع المرض.