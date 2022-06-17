شاهد .. متصلة تتجرأ وتسأل مبروك عطية سؤال عن ’’دورتها‘‘.. والدكتور أنحرج ومعرفش يرد عليها يقولها إيه !! (اتفرج بالفيديو ما حدث)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

تعرض الدكتور مبروك عطية، لسؤال غريب للغاية من فتاة دخلت في تفاصيل عميقة في مسألة الدورة الشهرة.

وقالت المتصلة للشيخ إنها بعد أن تطهرت من دم الدورة وارتدت ملابسها الداخلية اكتشفت وجود جراثيم وحشرات عليها، وأنها حاولت تغسيل ثابها لكن الحشرات لم تتوقف عن الظهور.

وقال لها الدكتور عطية إن هذا طبيعي فدم الدورة نجس بطبيعته والحشرات تجلبها ريحة الدم، لكنها قالت له أن المشكلة حالياً بأن الحشرات تظهر لها في ثيابها الطاهرة أيضاً، فارتبك ثم قال لها إن السبب هو النجاسة وإن لم تشاهدها، فعليها أن تتطهر بشكل أفضل وأن تستخدم أي من المنتجات الخاصة بنظافة الفتاة في أيام الدورة الشهرية، وستتعافى.