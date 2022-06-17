شاهد .. شكري سرحان تنبه لهذا السّر الصادم في ليلة الدخلة فبكاء بكاءً شديداً من شدة الخجل.. زوجته كشفت المستور وبكل جرأة !

انت الان تتابع خبر شكري سرحان تنبه لهذا السّر الصادم في ليلة الدخلة فبكاء بكاءً شديداً من شدة الخجل.. زوجته كشفت المستور وبكل جرأة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

الفنان شكري سرحان، ولد في قرية الغار بمحافظة الشرقية يوم 13 مارس عام 1925، ثم انتقل إلى حي الحلمية بالقاهرة، وينتمي لعائلة فنية فهو شقيق الممثل المسرحي صلاح سرحان وشقيقه الآخر هو الفنان سامي سرحان.

وقالت هيرمين في إحدى لقاءاتها التلفزيونية بكل جرآة، أنها لم تتزوج سوى مرة واحدة في حياتها من الممثل شكرى سرحان، وعلى الرغم من رفض عائلته تلك الزيجة لكنه أصر على زواجهما، مؤكدة بشكل مخزي أنه ظل يبكي ليلة زفافهما بعدما فوجىء أنها ما زالت بكراً وبعد عامين من الزواج انفصلا بسبب عدم توافق الأفكار بينهما.

وتزوج للمرة الثانية من السيدة ناريمان عباس عوف وأثمرت الزيجة الثانية عن ولدين وهما يحيي شكري سرحان والذي يعمل سفيراً في إستراليا ومتزوج إسترالية والثاني صلاح شكري سرحان وهو ممثل ومؤلف وتوفي عام 2014 عن عمر يناهز 49 عاماً.

يذكر أن الفنان شكري سرحان، توفي يوم 29 مارس عام 1997 رحل عن عالمنا وفي يديه المصحف عن عمر يناهز 72 عاماً.