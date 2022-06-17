أخبار اليمن : الحديدة.. إصابة 3 أطفال بانفجار لغم في الحوك

الحديدة.. إصابة 3 أطفال بانفجار لغم في الحوكأُصيب 3 أطفال من أسرة واحدة نتيجة إنفجار لغم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي بشارع المطار في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له، أن 3 أطفال من أسرة واحدة بمديرية الحوك أصيبوا جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان.

وجدد المركز مطالبته بتوفير الأجهزة الكاشفة للألغام لإنقاذ حياة آلاف المدنيين في العديد من المحافظات اليمنية .. مؤكداً أنه يتم كل يوم تسجيل ضحايا جدد نتيجة تلك المخلفات.