شاهد .. ما فعله هذا الشاب المصري داخل مسجد غير متوقع وفجر غضب كل المصريين والعرب !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر ما فعله هذا الشاب المصري داخل مسجد غير متوقع وفجر غضب كل المصريين والعرب !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

أظهر مقطع فيديو، شاب مصري يغني أغانيَ شعبية بمكبر صوت داخل أحد المساجد، مما أثار جدلاً واسعاً بمنصات التواصل الاجتماعي في مصر.

ورصد الفيديو، الشاب يمسك في يده مكبر الصوت ويؤدي أغنية شعبية مصحوبة برقصة غريبة داخل مسجد في مصر.

وأفادت المعلومات الأولية، أن الشاب يعمل نقّاشاً في شركة، ويقيم بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، مبينة أن السلطات المعنية تحرّكت للقبض عليه بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والثوابت الدينية.



