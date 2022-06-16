شاهد .. الكشف عن مصير الفنانة ’’ميار الببلاوي‘‘ بعد تعرضها لوعكة صحية.. والجمهور يطلب بالدعاء لها !!

انت الان تتابع خبر الكشف عن مصير الفنانة ’’ميار الببلاوي‘‘ بعد تعرضها لوعكة صحية.. والجمهور يطلب بالدعاء لها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

حرصت الفنانة ميار الببلاوي على الحديث عن تعرضها لأزمة صحية شديدة تسببت في سفرها للولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج.

كتبت ميارا الببلاوي عبر حسابها بموقع فيس بوك ردا على واحدة من متابعيها أبدت استيائها من مشاركة الببلاوي لكل تفاصيل حياتها مع جمهورها: "بجد هو انا اوفر لما بجرى عليكم لما يحضلى حاجه لما ببقى زعلانه او فرحانه او تعبانه مانا بحبكم اوى من غير مااشوفكم ودعائكم بيفرق معايا دا بفضل دعاء امى ودعائكم".

وتابعت: ربنا نجانى وانا بين الحياة والموت فى أمريكا انتو بتهونوا عليا وحدتي وبطبطبوا على قلبى مدفيه بيكم حتى لو بينا عالم افتراضى مش هزعل قولولى لوانا اوفر وانتو بتزهقوا منى لان المسج دى خوفتنى الصراحه صباحكم رزق وهنا وكلنا على باب الله".

وجاء ذلك بعدما كشفت الببلاوي منذ أيام لتلف في شاشة هاتفها المحمول.