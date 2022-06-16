شاهد .. خفايا وأسرار ليلة طلاق ليلى علوي وخروجها مطرودة من بيت زوجها.. سألوه عن السبب فصدم الكل وكشف ما حدث في غرفة النوم !!

انت الان تتابع خبر خفايا وأسرار ليلة طلاق ليلى علوي وخروجها مطرودة من بيت زوجها.. سألوه عن السبب فصدم الكل وكشف ما حدث في غرفة النوم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، كواليس طلاق الفنانة ليلى علوي من رجل الأعمال منصور الجمال، تزامنًا مع تصدرها التريند الساعات الماضية.

تداول رواص صفحات التواصل الاجتماعي، تداول كواليس طلاق الفنانة ليلى علوي من رجل الأعمال منصور الجمال، تزامنًا مع تصدرها التريند الساعات الماضية.

وتزوجت ليلى علوي، من منصور الجمال، عام 2007، رغم فارق السن الذي كان بين الثنائي إذ كانت علوي تبلغ من العمر وقتها 45 عاما، بينما منصور الجمال يبلغ 63 عاما.

واستمر الزواج لمدة 8 سنوات، إلى أن زادت الخلافات والمشاكل بسبب تدخين ليلى للسجائر، وهو ما كان يثير إزعاج رجل الأعمال منصور الجمال، الامر الذي أدى لحدوث شباك عنيف بينهما أدى إلى الطلاق، وترك شقتها في الزمالك.

من جانبها، رفضت ليلى علوي الحديث عن الأسباب الحقيقية وراء طلاقها من زوجها، رجل الأعمال منصور الجمال، واكتفت بقول هذا يخصها وحدها .

واستمر الزواج لمدة 8 سنوات، إلى أن زادت الخلافات والمشاكل بسبب تدخين ليلى للسجائر، وهو ما كان يثير إزعاج رجل الأعمال منصور الجمال، الامر الذي أدى لحدوث شباك عنيف بينهما أدى إلى الطلاق، وترك شقتها في الزمالك.

من جانبها، رفضت ليلى علوي الحديث عن الأسباب الحقيقية وراء طلاقها من زوجها، رجل الأعمال منصور الجمال، واكتفت بقول هذا يخصها وحدها .