أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل انتهاكاتها لاتفاق الحديدة

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قوى العدوان تواصل انتهاكاتها لاتفاق الحديدة

أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 33 انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. قوى العدوان تواصل انتهاكاتها لاتفاق الحديدةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 33 انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح المصدر أن من بين الخروقات تحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة، واثنين خروقات بقصف مدفعي لـ25 قذيفة. وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، و19 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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