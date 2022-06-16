شاهد .. سميحة أيوب تكشف أسرار زواجها من فنان الشهير.. هذا ما فعله بي في ليلة الدخلة وجعلني ندمانة ! من يكون ؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة سميحة أيوب ضيفة مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه باب الخلق . والتي كشفت خلال هذا اللقاء عن فترة زواجها من الفنان الراحل محسن سرحان فأشارت سميحة أيوب إلى أنها تعرفت على الفنان محسن سرحان أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية والتي لعبت به دور شقيقته الصغرى وأضافت أنه عرض بعد ذلك عليها الزواج وأبدت موافقتها إلا أن أهلها قابلوا هذا الأمر بالرفض نظرا لفارق السن بينهما ولكنها أصرت على الزواج منه . وتابعت سميحة أيوب متحدثة عن فترة زواجها بمحسن سرحان قائلة : قعدني في البيت مفيش معهد والوجه الآخر ظهر .. فرق السن عنده عمل غيرة بشعة وأنا مكنتش حاسة بفرق السن ده .

وأكملت : ” كان وهو نازل يقفل الباب عليا بالمفتاح .. ليلة الفرح ساب المعازيم وقفل عليا الباب وقعدت في أوضة النوم ونزل يجيب حاجات من جروبي ” واستطردت الفنانة سميحة أيوب أن والدتها يوم الزفاف أكدت على أن الفنان محسن سرحان ليس بالزوج المناسب لإبنتها إلا أنها لم تدرك ذلك بسبب صغر سنها .