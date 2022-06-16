شاهد .. سيدة تضبط «شيخ» في وضع مخل مع ابنتها.. وما فعلته لا يخطر على بال إبليس !! (اتفرج بالفيديو ما حدث)

انت الان تتابع خبر سيدة تضبط «شيخ» في وضع مخل مع ابنتها.. وما فعلته لا يخطر على بال إبليس !! (اتفرج بالفيديو ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سيدة تعتدي بالضرب المبرح بعصا خشبية على شيخ محفظ قرآن داخل مسجد، بعدما تحرش بطفلتها أثناء الدرس.



الواقعة حدثت في باكستان، حيث أظهر الفيديو امرأة تمسك بيدها "عصا خشبية" وتعتدي بالضرب على محفظ القرآن وهو يقف يتلقى الضربات باستسلام تام دون أن يحاول الدفاع عن نفسه.



كما أظهر الفيديو تجمع عدد من الأشخاص يشاهدون ما يحدث فيما قام اثنين منهم بالإمساك بمحفظ القرآن المعتدى عليه لتواصل المرأة التعدي عليه بالضرب وفي أثناء ذلك أخذ أحدهم العصا الخشبية من المرأة وتعدى عليه بالضرب، بينما كان آخر يمسك به وسط تجمع للعشرات من أهل المدينة.