شاهد .. نسرين طافش تقع في موقف محرج.. الرياح ترفع فستانها وظهور المخفي أمام الملأ !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر نسرين طافش تقع في موقف محرج.. الرياح ترفع فستانها وظهور المخفي أمام الملأ !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة صيفية مميزة.



وإرتدت نسرين طافش كورب توب مؤلف من أكثر من لون، مع تنورة طويلة من الألوان نفسها، ومع شق على منطقة الساق.



وأطلت نسرين طافش من على شاطئ البحر، وبدت وهي تستمتع بوقتها، وردت شعرها إلى الوراء.



وعلقت نسرين طافش على المنشور قائلة : "صباح يليق بمقام قلبك، هو ذلك الصباح الذي تصحو فيه بقلب نقي، تنعم فيه انت و من تحب بالصحة والسلام وتتلمس لطف وجمال الكون بكل تفاصيله، يوم جميل للجميع".