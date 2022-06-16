شاهد .. زوج بوسي يكشف بدون تردد سر ما حدث ليلة الدخلة بالتفصيل.. لن تصدقوا ما قاله أمام الملأ وبكل جرأة !!

انت الان تتابع خبر زوج بوسي يكشف بدون تردد سر ما حدث ليلة الدخلة بالتفصيل.. لن تصدقوا ما قاله أمام الملأ وبكل جرأة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

رد الشهير هشام ربيع، لأول مرة على مقطع الفيديو المتداول من حفل زفافه على المطربة المصرية بوسي، حيث ظهرت وهى تنفعل وتهدد بإلغاء الزفاف.

ظهر هشام ربيع خلال برنامج "الوسط الفني" على أحد القنوات الفضائية، وعلق لأول مرة عن مقطع الفيديو المتداول لزوجته وهي تهدد بإلغاء الفرح، حيث ظهرت وهي غاضبة.

وأكد هشام أن زوجته الفنانة المصرية بوسي كانت تمزح مع أحد المدعوين من نجوم الفن، فهي كانت طبيعية جدا ولم تكن غاضبة أو منفعلة على أحد.

وتداول رواد التواصل، فيديو لها من داخل حفل زفافها إلى مصفف الشعر هشام ربيع، وهي تتلفظ بكلمات جارحة وتهدد بإنهاء الزيجة.

وكشف زوجها، عن أن الفيديو المتداول لزوجته بالفرح وتهدد فيه بإلغائه، كان مزحة منها مع أحد الأشخاص، ولم تنفعل كما اعتقد الجمهور.

وقال خلال تصريحات إعلامية، إنّ السبب الرئيسي لإرهاقها، هو كثرة الرقص باستمرار مع أصدقائها وحذاء القدم الذي كانت ترتديه.

كما أضاف أنّ بوسي تتميز بخفة الدم وطيبة القلب، مشيراً إلى أن الضجة التي حدثت على الفيديو المتداول بسبب تأثير السوشيل ميديا وسرعة انتشاره.

واحتفلت بوسي منذ أيام، بحفل زفافها داخل أحد فنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وشهدت الساعات الماضية، أول ظهور لها وهي تغني داخل حفل زفاف ابنة السيناريست مدحت العدل، الذي أقيم منذ أيام داخل أحد فنادق القاهرة، وخطفت الأنظار بأول إطلالة بعد زواجها بأيام.