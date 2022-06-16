شاهد .. عريس أردني يصدم زوجته بليلة الدخلة و يجعلها تفقد وعيها بمجرد أن أخرج هذا الشيء أمامها.. لن تصدق ما هو!

انت الان تتابع خبر عريس أردني يصدم زوجته بليلة الدخلة و يجعلها تفقد وعيها بمجرد أن أخرج هذا الشيء أمامها.. لن تصدق ما هو! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة غريبة من نوعها، حيث صدم عريس زوجته ليلة الدخلة وتسبب في فقدان وعيها لما أخرجه لها مما أصابها بالذهول الشديد والخوف.

حيث عريس أردني باختيار أفعى لتكون معهم في ليلة الزفاف وحتى يلتقط الصور مع عروسه بجانبها الا أن الامر كان سيئ للغاية ولم يكن الحظ حليفه في هذه الليلة.

فقد فقدت عروس أردنية الوعي خلال حفل زفافها، وذلك بعد قيام العريس مفاجأة غريبة من نوعها خلال العرس وأخرج أفعى لكي يتصوران بجانبها، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الأردنية.

وأكدت وسائل الإعلام، أن العريس قام بإخراخ أفعى كبيرة من صندوق هدايا كبير للعروس بهدف التقاط صورة تذكارية مع للعروسين معها، وبمجرد أن شاهدتها العروس أخذت تصرخ حتى فقدت الوعي تماما وتم نقلها إلى المستشفى.