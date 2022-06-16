شاهد .. بعد تغريمه من قبل قنوات mbc بـ ١٣مليون.. محمد رمضان يصدم الكل بما فعله اليوم وبكل جرأة !

انت الان تتابع خبر بعد تغريمه من قبل قنوات mbc بـ ١٣مليون.. محمد رمضان يصدم الكل بما فعله اليوم وبكل جرأة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له من طائرته الخاصة وتعمد تصوير الدولارات في الكرسي المجاور له، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وعلق رمضان على الفيديو الذي ظهر فيه بجانب مجموعة من الدولارات على الكرسي المجاور له من الطائرة في وجود شقيقة، قائلًا: “هواية أخويا المفضلة”.

جدير بالذكر، أن أعلنت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2022 برئاسة المستشار خالد حسن عارف في الدعوي رقم 188 لسنه 2018 تجاري كلي، حكم قضائي يلزم الفنان محمد رمضان برد 13 مليون جنيه لقناة فضائية عربية.

قررت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 7 يونيو 2022 بإلزام الفنان محمد رمضان برد مبلغ مالي 13 مليون جنيه وكافة المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات MBC بجانب العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5 % وحتي تمام السداد.

وذلك الحكم القضائي ضد محمد رمضان نتيجة لإخلاله بالعقد المبرم مع المجموعة للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تليفزيونيه لتذاع حصرياً على مجموعه قنوات MBC الفضائية.

ومن جانبه قال المستشار ثروت عبد الشهيد محامي شبكة قنوات MBC الفضائية إنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.