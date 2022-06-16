أخبار اليمن : ولادة ثلاثة توائم في مستشفى السبعين بصنعاء

ولادة ثلاثة توائم في مستشفى السبعين بصنعاءشهد مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة، ولادة ثلاثة توائم ذكور لامرأة في العقد الثالث من عمرها بعملية قيصرية.

وأوضحت اخصائية النساء والولادة، الدكتورة مارينا الحكيمي، رئيس الفريق الذي أجرى العملية، أن الأم والمواليد الثلاثة التوائم في صحة جيدة وحالتهم مستقرة.

وأشارت إلى أن هذه الولادة الأولى للأم زهور البحري من محافظة صنعاء التي وصلت للمستشفى في حالة ولادة متعسرة ما استدعى إجراء عملية قيصرية لها تكللت بالنجاح.

بدورها أوضحت مديرة المستشفى، الدكتورة ماجدة الخطيب، أن ولادة التوأم الثلاثة تعتبر الثانية خلال أسبوعين، مشيدة بالفريق الطبي الذي أجرى العملية القيصرية والمكون من الطبيبات ندى فضل وسماح آغا ورقية المؤيد، و بجهود الكوادر الطبية في المستشفى التي يبذلونها لتحسين الخدمات الطبية في ظل الظروف الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.