شاهد .. ملكة التوقعات ليلى عبد اللطيف تصعق كل الوسط الفني بتوقعات مزلزلة وغير مسبوقة.. ما سيحدث سيجعل الكل نادم !

انت الان تتابع خبر ملكة التوقعات ليلى عبد اللطيف تصعق كل الوسط الفني بتوقعات مزلزلة وغير مسبوقة.. ما سيحدث سيجعل الكل نادم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل تصريحات للفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، وذلك خلال لقاء تلفزيوني تحدثت فيه عن توقعاتها لعام 2022.

وتنبأت ليلى عبد اللطيف بوفاة بعض من نجوم الفن، حيث قالت خبيرة الأبراج: «الموت يغيب ثلاثة وجوه فنية معروفة وبارزة، وواحدة منهم لها تاريخ كبير بالسينما والمسرح والتلفزيون»

وفي وقت سابق، أطلقت العرافة الشهيرة بعض التوقعات الخاصة بالمشاهير وذكرت فيها أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم قد تضيء سماء الخليج بحفلات لم يسبق لها مثيل وأن مواطنتها نانسي عجرم يمكن أن توافق أخيراً على المشاركة في فيلم استعراضي ضخم غناء ورقصاً وتمثيلاً ما يذكر الجميع بنجمة الشاشة الراحلة سعاد حسني.

ونبهت الفنانين والأثرياء إلى ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية تحسباً لعمليات سرقة. وأشارت إلى أن إليسا قد تدخل عالم السياسة بشكل تدريجي وأن هيفاء وهبي يمكن أن تتخطى أزمتها الأخيرة وتستعيد حقوقها بعد تلقي الدعم من شخصيات مصرية نافذة.

جدير بالذكر، أنها كانت توقعت وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وتعرض الفنان سمير غانم لوعكة صحية خطيرة تؤدي إلى وفاته، ولكن قابل الجمهور تلك التصريحات بالتعليق بـ: «كذب المنجمون ولو صدقوا».