شاهد .. لقبت بـ ‘‘دلّوعة السينما’’..هذه الطفلة كبرت وأصبحت نجمة شهيرة وجمالها يفوق الخيال !! (صور)

انت الان تتابع خبر لقبت بـ ‘‘دلّوعة السينما’’..هذه الطفلة كبرت وأصبحت نجمة شهيرة وجمالها يفوق الخيال !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لطفلة صغيرة، لفتت أنظرا المتابعين بجمالها الواضح، وخفة دمها الأخاذة.

هذه الفتاة الصغيرة هي الفنانة المصرية الراحلة ​شادية​، والتي خطفت قلوب المتابعين بصوتها العذب، وجمالها وأداءها التمثيلي المحترف.



وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع صور شادية هذه، وعبروا عن إعجابهم بمحافظتها على الملامح نفسها.



وفاطمة أحمد كمال شاكر ولدت يوم 8 شباط/فبراير عام 1931، بمنطقة الحلمية الجديدة في حي عابدين.



والدها عمل مهندس ويدعى أحمد كمال، وهو من إختار لها إسمها الأصلي "فاطمة"، وكان لها شقيقة تدعى عفاف، عملت ممثلة لكنها لم تستمر طويلاً، ولم تحقق النجاح الذي وصلت إليه شادية.