شاهد .. تجاوزت حدود الأدب.. فتاة تحتضن زوج أحلام ‘‘مبارك الهاجري’’ أمام عينها وهكذا علمتها الأخيرة درساً لن تنساه في الأدب !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر تجاوزت حدود الأدب.. فتاة تحتضن زوج أحلام ‘‘مبارك الهاجري’’ أمام عينها وهكذا علمتها الأخيرة درساً لن تنساه في الأدب !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

فيديو عفوي شاركته الفنانة أحلام برفقة زوجها مبارك الهاجري على انستقرام، ظهرا فيه خلال رحلة لهما في احدى بلدان أوروبا.

الفيديو العفوي الذي شاركته أحلام قالت خلاله أن هناك امرأة يبدو أنها اعتقدت أن مبارك الهاجري زوجها فقامت باحتضانه.

أضافت "تخايلوا اجت عبطت مبارك يمكن جورزها لابس نفس لون القميص الأصفر"، مضيفة "مو على كيغها تعطيك hug وأنا موجودة".

كما استعرضت أحلام منذ فترة لحظة قيام زوجها مبارك بشراء لها ساعة آبل نادرة مرصعة بالألماس.

وظهر مبارك زوج أحلام في المقطع وهو يمنحها الساعة حيث قام بعدها بتقبيل يدها في لقطة نالت إعجاب جمهور الفنانة.