شاهد .. مشهورة السناب السعودية ’’رهف القحطاني‘‘ تنقل للمستشفى بشكل عاجل.. لن تصدقوا ما حدث معها ! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر مشهورة السناب السعودية ’’رهف القحطاني‘‘ تنقل للمستشفى بشكل عاجل.. لن تصدقوا ما حدث معها ! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

تعرضت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​رهف القحطاني​ لوعكة صحية مفاجئة استدعت الذهاب إلى المستشفى.



وفي التفاصيل ظهرت رهف في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي قالت فيه: ”هاي يا جماعة تخيلوا فجأة تعبت جاني بلغم، مو وقتها اليوم ما أبغى، وبس ورايحة المستشفى، داوني يا دكتور“.



وظهرت المشهورة السعودية، لاحقا، من داخل المستشفى، وقد نشرت صورة ليدها بعد تعليق الأنبوب المغذي بها، ثم ظهرت لاحقا في فيديو قصير، وهي تتنفس بمساعدة الأوكسجين الصناعي.



الجدير بالذكر أن رهف كشفت​ عن قيمة الغرامة التي دفعته بعد عودتها من المالديف وأكدت أنها دفعت مبلغ 200 ألف ريال سعودي، حيث قال: "200 ألف دفعناهم خلاص..خلينا نمشي مع الناس واسكتوا".