شاهد .. رجل تزوج من شقيقة زوجته المتوفية.. وفي ليلة الدخلة سمع الأبناء صراخاً شديد من غرفة النوم وعند فتحوا الباب أكتشفوا صدمة العمر !! (تفاصيل مثيرة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

الزواج هو المحطة الاولي في بناء أسرة يزيد بها المجتمع ،فالزواج هو علاقة مقدسة يحاوطها الجميع بالحب والمودة والسعادة ، فهو سنة كونية لعمارة الكون.

لاينبغي اجبار طرف علي الطرف الاخر بل يجب ان يكونا علي اتفاق وتوافق ،وان يكون بينهم قبول ومودة ، فاجبار اي طرف علي الاخر لن يستمر بهم الزواج طويلا ،وستحدث المشكلات التي لن يستطيعوا العيش بها. قصتنا اليوم تدور احداثها في احدي الشقق حيث يسكن زوج وزوجته وثلاثة من الابناء ،كان الزوج يعمل تاجرا كبيرا في السوق ،اما الزوجة فقد كانت لاتعمل بل هي ربة منزل ، كان لديهم ثلاثة من الابناء في مراحل سنية مختلفة. وفي يوم من الايام شعرت الزوجة بالم شديد في معدتها ،اسرع بها الي الطبيب وهناك اخبره بعمل بعض الفحوصات ،وعند ظهور النتيجة كانت الصدمة ،فقد كانت الزوجة مصابة بالسرطان اخبرهم الطبيب انه لابد من بدء العلاج الكيماوي