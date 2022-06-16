شاهد .. هل تتذكرون الفنانة ’’نورمان أسعد‘‘ ؟؟ هكذا أصبحت اليوم وأحزنت قلوب محبيها بشكلها الجديد !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الفنانة ’’نورمان أسعد‘‘ ؟؟ هكذا أصبحت اليوم وأحزنت قلوب محبيها بشكلها الجديد !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/16 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

من جديد وبشكل مفاجئ، تصدر اسم الفنانة السورية المعتزلة، نورمان أسعد، مؤشرات الأكثر بحثاُ في غوغل بعد تداول صور لها في أحدث ظهور.

نورمان بدأت مشوارها الفني في بداية تسعينات القرن العشرين، عبر مشاركتها التلفزيونية بأدوار ثانوية عديدة، لمعت خلال بعضها، أولها في مسلسل "قبض الريح" مع الفنان خالد تاجا.

وهي من أشهر نجمات الدراما السورية. لم يكن أداؤها التمثيلي وخصوصاً في مسلسل "يوميات جميل وهنا" وشخصيّتها العفوية، هو ما أثار إعجاب المتابعين، بل جمالها العربيّ كان يلعب دوراً كبيراً في ذلك. كما أنّها كانت تعتبر وما تزال "جميلة الجميلات في الدراما السورية".

وغابت الممثلة السورية ​نورمان أسعد​ التي انشهرت بدور "هناء في مسلسل "جميل وهناء" عن الساحة الفنية لفترة ولم تعرف الأسباب التي دفعتها لذلك.

وقد رجح الكثيرون أن انشغالها بعائلتها قد يكون أحد الأسباب، ومن المعروف أن نورمان كانت متزوجة من الممثل السوري أيمن زيدان، وهي حالياً متزوجة من رجل الأعمال الإماراتي ​محمد الطاير​.

وقد تعرضت نورمان أسعد لحادث سير أدى إلى تشويه في أنفها وفمها، الأمر الذي اضطرها لإجاء عمليات تجميل.

وبعد عمليات التجميل تغيرت ملامحها كثيراً واتهمها رواد الإنترنت بأنها أفرطت في عمليات التجميل حتى باتت كأنها امرأة أخرى فأصبح من الصعب التعرف عليها.

كما تم تداول صورة قديمة لها من حفل زفافها إلى الفنان السوري أيمن زيدان، منذ أكثر من 30 عاماً.

واجتاحت تلك الصور مواقع "السوشيال ميديا"، وهذه ليست المرة الأولى التي نشاهد فيها هذه الصورة، ولا تعتبر نادرة للثنائي، فسبق أن قام الجمهور بتداولها العام الماضي.